Em vídeo, Kayky Brito agradece motorista: 'Salvou minha vida'

O ator Kayky Brito apareceu em vídeo pela primeira vez após ser atropelado no Rio de Janeiro no mês passado. Em publicação no Instagram, ele agradeceu aos familiares, fãs, bombeiros e o motorista que o atingiu.

"Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandam mensagem. Leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou minha vida, pois chamou os bombeiros. Obrigado bombeiros, a família, mãe, pai, irmã, cunhado. Um beijo a todos vocês", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kayky também revelou que o lado direito está um pouco comprometido após o acidente. "Mas estou falando, estou andando até. Tá tudo bem", ressaltou. "O negócio é viver como se não houvesse amanhã porque viver é um milagre", disse o ator, que se recupera em casa.