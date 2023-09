Bruno de Luca sabia de atropelamento de Kayky Brito, afirmam testemunhas

O ator Bruno de Luca prestou depoimento nesta quarta, dia 6, e afirma que não sabia que era Kayky Brito que havia sido atropelado Crédito: Reprodução/Instagram

Novas imagens de câmeras de segurança e testemunhas do atropelamento do ator Kayky Brito reforçam que o apresentador Bruno de Luca, que acompanhava o amigo na ocasião, sabia que a vítima do acidente ocorrido era Kayky.

Em novas imagens de câmeras de segurança divulgadas, é possível ver Bruno de Luca atravessando a rua e voltando ao quiosque onde estava com Kayky Brito antes do atropelamento do ator, ocorrido no sábado, 2, no Rio de Janeiro. As gravações foram divulgadas após Bruno prestar depoimento negando saber que o acidente que ocorreu na orla da Barra da Tijuca envolvia o amigo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nas imagens, divulgadas pelo “Domingo Espetacular” neste domingo, 10, o apresentador parece conversar com alguns funcionários do quiosque e vai embora pela areia da praia.

Testemunhas entrevistadas pelo programa afirmam que o apresentador sabia que a vítima de atropelamento era o ator.

"Ele falar que não sabia é impossível. Eu avisei, falei: 'olha lá o que aconteceu com o seu amigo, meu Deus'. (...) Eu fiquei em estado de choque", disse uma das testemunhas, que não quis se identificar, mas que afirma ser a mulher de roupa rosa, presente nas gravações.

Em um dos momentos da gravação, uma das mulheres — que diz que conversou com Bruno e Kayky antes do atropelamento — aparece gritando com Bruno, segundo ela, informando ele que Kayky tinha sido atropelado.“Falei para ele, falei para ele. Ele sabia que era o amigo dele. Fiquei muito revoltada no dia. Tentei falar com ele de novo, ele fugiu, nem conseguiu olhar para minha cara e foi embora”, ressalta a mulher. EXCLUSIVO!



AGORA: Record obtém com exclusividade o momento em que Bruno de Luca vai ao carro após kayky Brito ser atropelado. No vídeo, ele volta pro quiosque após ir ao carro, vai na mesa e depois some das imagens. #DomingoEspetacular #KaykyBrito #Fantástico pic.twitter.com/dTtYu3StXv September 11, 2023 Depoimento de Bruno de Luca Bruno de Luca prestou depoimento na última quarta-feira, 6, na 16ª DP (Barra da Tijuca), como testemunha do caso. O ator estava abalado e disse que aquilo foi a pior coisa que aconteceu em sua vida. No depoimento, o apresentador disse que ele e Kayky Brito estavam juntos na casa dele, escrevendo uma peça, e decidiram sair para beber. Os dois foram no carro do Bruno e decidiram que voltariam de carro de aplicativo para casa.

O ator afirma que Kayky se despediu antes da meia-noite e que não sabe o que ele foi fazer no carro. Após isso, ele conta que foi pagar a conta, e escutou o impacto do atropelamento, mas não o som de frenagem do carro. De Luca depôs ainda que viu uma pessoa sendo arremessada para o alto e se desesperou, pois tem pavor de acidentes, mas não sabia que era o seu amigo. Além disso, afirmou que Kayky não parecia bêbado e que não lembrava como tinha chegado em casa na noite. (Colaborou: Isabel Prado) Como está Kayky Brito? De acordo com o boletim médico do Hospital Copa D'Or no último sábado, 9, Kayky Brito, 34, que sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico, permanece estável. O ator está sedado e utilizando ventilação mecânica na UTI (Unidade de Terapia Intensiva da Unidade).