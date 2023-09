Ator Kayky Brito é atropelado e está internado em estado gravíssimo

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e está em estado grave.

De acordo com informações do portal G1, o artista foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, o estado de saúde ele é considerado "gravíssimo". A Secretaria Municipal da Saúde informou que o ator está no Centro de Tratamento Intensivo.

Os Bombeiros foram acionados para a ocorrência por volta de 1h. Kayky foi atropelado por um carro de passeio quando atravessava a avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700. O motorista foi levado à delegacia da região para registro da ocorrência. Ele foi submetido a exames no Instituto Médico Legal (IML), mas não foi constatada a ingestão de álcool.