Sarau reúne agentes da música, circo e moda em bar de Fortaleza

Cantor Isaac Cândido é uma das atrações da segunda edição do Sarau Misturarte Crédito: Jacques Antunes/Divulgação

Trazendo em sua programação cinco linguagens artísticas, a segunda edição do sarau Misturarte acontece no dia 24 de outubro, no Brew Barn Fortaleza. A programação contará com apresentações de dança, música e circo, além da presença das artes plásticas, moda e literatura. Até o momento, 19 artistas já foram confirmados para se apresentarem no evento. Na música, nomes como Isaac Cândido, Sara Lizz e Edmar Gonçalves, e os grupos Soul de Áries e Sobretons, estão na lista. Participando pela primeira vez do Misturarte, Isaac Cândido destaca a importância do evento que promove o encontro de várias linguagens artísticas. O artista comenta que isso ajuda a "fortalecer um grupo e a cena", e diz acreditar ser essa uma das principais funções dos saraus.

Para sua performance, Isaac revela não saber ainda quais músicas cantará, pois define ser difícil escolher, mas que "cantará a diversidade das composições". "Vou sentir na hora, vendo como está o andamento da festa. Onde me colocarem, vou estar chegando com a maior vontade do mundo. Vou fazer aquilo que o coração pedir", sustenta. Artistas de outras áreas também já foram confirmados. Para as apresentações circenses, Ignácio Ibarra é uma das atrações confirmadas. Na literatura, Inêssa Chaves, Aíla Sampaio e Alana G. Alencar estão compondo a lista. As artes plásticas estão sendo representadas por Emília Porto e Vando Figueiredo. A moda vem com Cabeto Carvalho e a dança com Henrique Luz.