Festival internacional inédito no País anuncia edição no Ceará

Festival internacional da Ambev chega ao Brasil em dezembro e escolhe praia do Ceará como sede; o evento já passou por África do Sul, Itália e Japão

O “Corona Sunsets World Tour Experience”, festival mundial da cerveja Corona, chega ao Brasil nos próximos dias 27, 28 e 29 de dezembro. O local escolhido para sediar o evento foi a Praia do Preá, no município de Cruz, no Ceará, a 12 km de Jericoacoara. A festa reunirá atrações musicais nacionais e internacionais, esportes e atividades de relaxamento e bem-estar. As atrações ainda não foram divulgadas.

“É a primeira vez que fazemos um projeto desse tipo, com uma turnê global que foi um grande sucesso ao longo do ano, reconhecido como um dos maiores festivais do mundo - ter o Brasil encerrando essa jornada com chave de ouro, com uma energia que só se vê por aqui, é o jeito perfeito de fechar o ano de 2023 e começar um próximo ciclo muito mais consciente”, explica Felipe Cerchiari, diretor de Marcas Premium da Ambev.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do Brasil, o festival passou por mais de dez países como África do Sul, Itália e Japão. A pré-venda dos ingressos começa nesta sexta-feira, 29, a partir das 12 horas, no site oficial do festival. A entrada no evento mais open bar nos dias disponíveis custam R$ 400.