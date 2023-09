Cearense está na semifinal de prêmio internacional de literatura

Publicado pela Companhia das Letras, “A palavra que resta” foi finalista da categoria "Romance Literário” no 64º Prêmio Jabuti , mais tradicional prêmio literário do Brasil.

O escritor cearense Stênio Gardel foi selecionado para a semifinal do National Book Award , uma das principais premiações internacionais de literatura. O autor concorre na categoria “Tradução” com “A palavra que resta”, seu romance de estreia, lançado em 2021.

Natural de Limoeiro do Norte, município localizado no Vale do Jaguaribe, Stênio Gardel é especialista em Escrita Literária. “A palavra que resta” será adaptado aos cinemas pela Prodigo Films.

O romance do cearense compete pelo prêmio com outras nove publicações de nacionalidades diversas, como "A porta da viagem sem retorno", do franco-senegalês David Diop, e "Os abismos", da colombiana Pilar Quintana.

Bruna Dantas Lobato foi a responsável pela tradução de "A palavra que resta" para o inglês. A lista dos cinco finalistas será revelada no dia 3 de outubro. Já a divulgação dos vencedores do National Book Award irá ocorrer no dia 15 de novembro. O prêmio vai ser de US$ 10 mil, que será dividido igualmente entre o autor e o tradutor.



