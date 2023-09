Livro reúne dicas de como lidar com o mercado digital da música

Pensando na atuação em meio à alta concorrência no mercado, a jornalista Ana Peyroton traz dicas para profissionais da música através do e-book "CEVIRANDO"

Diante das novas formas de produção e consumo da música no ambiente digital, a classe artística tem vivido cenário de desafios. Na busca por compartilhar dicas para auxiliar no gerenciamento de carreira, a jornalista carioca Ana Peyroton disponibiliza gratuitamente o e-book “CEVIRANDO”.

A autora contextualiza: “Hoje um artista independente, seja ele detentor de um grande público ou de pequeno, pode fazer o lançamento de suas músicas como e quando quiser, sem precisar de contrato com as grandes gravadoras”.

“É claro que sem apoio financeiro, fica difícil se destacar em meio a uma grande concorrência, mas existem caminhos e possibilidades de ver a sua carreira e o seu trabalho ter uma boa repercussão”, pondera.

O Projeto CERIVANDO surge em um contexto de isolamento social, sendo criado em 2020, com o objetivo de divulgar as produções dos artistas da música do Ceará nas redes sociais.

“Nesse período vi uma criatividade efervescente dos artistas cearenses e, mesmo depois da pandemia, percebi algumas lacunas entre a criação do artista e os processos de produção, distribuição digital, comunicação de seus produtos e o mercado de trabalho”, detalha a jornalista.

O E-book “CEVIRANDO” oferece indicações pautadas em quatro pilares. São eles: “Preparação” (organizações básicas, registro do fonograma e direitos autorais), “Distribuição” (a relação com as agregadoras para o lançamento nos streamings); “Divulgação” (marketing digital e assessoria de imprensa) e “Oportunidades de Negócios” (oportunidades de trabalho e retorno financeiro).

Ao final de cada pilar da publicação, são encontradas dicas de profissionais que atuam no mercado. Entre os especialistas do Ceará estão o jornalista Marcos Sampaio, editor do caderno Vida & Arte do O POVO e crítico de música, e o músico Ricardo Bacelar, advogado em direitos autorais.