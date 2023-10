Felipe Amorim cancela show após suspeita de pneumonia e bactéria

O cantor Felipe Amorim retomará a agenda no dia 7 de outubro; cantor está com suspeita de pneumonia e bactéria

O cantor cearense Felipe Amorim, 26, cancelou uma apresentação no último sábado, 30, em Juazeiro do Norte após ser diagnosticado com uma bactéria e a suspeita de pneumonia.

“Informamos que por motivos de saúde e recomendações médicas, o show que aconteceria hoje 30/09 em Juazeiro do Norte-CE, não poderá ser realizado. O cantor foi diagnosticado com uma bactéria e suspeita de pneumonia ”, inicia a nota divulgada pela equipe do cantor.

