'Prometemos Não Chorar' celebra 10 anos com apresentação no RioMar

A peça "Prometemos Não Chorar" celebra 10 anos de história com apresentação, nesta quinta, 5, no Teatro do Shopping RioMar

Nesta quinta-feira, 5, o espetáculo “Prometemos Não Chorar” comemora 10 anos de história com uma apresentação no Teatro do Shopping RioMar, às 20 horas. Para celebrar a trama que conta a história de três irmãs órfãs, o evento traz as participações especiais das cantoras Iara Pamella e Valéria Cavalcanti , nomes do forró.

Com o elenco do Grupo Ás de Teatro, “Prometemos Não Chorar” conta a história das três irmãs órfãs, Perfídia (Morgana Fabrício), Carol (Natasha Maciel) e Diana (Aretha Karen), que sofrem com os abusos da madrasta Lady Laura (Samanta Sanford) e sua filha Sandra Rosa (Yasmin Elica) e são obrigadas a trabalhar no bar Irapuã Club, comandado pelo golpista Charlie Brown (Clark Ribeiro) e seu sobrinho Fernando (Leonardo de Sá).



A vida das irmãs começa a mudar quando, junto do Detetive Falcão (Rodrigo Ferrera/Mulher Barbada), se empenham em descobrir os mistérios que envolvem a morte de seu pai e a herança da família.

Entretanto, a verdadeira protagonista do espetáculo é a música brega. A comédia, narrada pelo locutor de radionovelas Zezé (Bruno do Vale), possui uma seleção de clássicos do gênero, que passeiam por Waldick Soriano, Carlos Gonzaga, Reginaldo Rossi, Rosana, Wando, The Fevers, Odair José, Wanderlea, Roberto Carlos e Sidney Magal.

Em sua trajetória de 10 anos, o espetáculo trouxe junto diversos artistas cearenses. Em toda apresentação, o segundo ato do espetáculo começa com uma atração diferente, um convidado especial. Já participaram do "Prometemos" nomes como Silvero Pereira, Rossicléa, Moisés Loureiro, Di Ferreira, Adriano Uchôa, Cleane Sampaio, Larissa Góes, entre muitos outros. Isso se tornou uma das principais marcas do espetáculo. Em 2018, celebrando 80 apresentações, a peça teve como convidada a cantora Gretchen.

Grupo Ás de Teatro

Em 2006, o Grupo Ás de Teatro estreou, no Teatro Sesc Emiliano Queiroz, o espetáculo musical “Você Não Consegue Parar”. Adaptada livremente do musical “Hairpsray”, a peça reunia 23 atores, e se estendeu até 2011.

Todo o investimento saiu dos sonhos do diretor Glauver Souza, que levantou a verba necessária com empréstimos de amigos, familiares e com algumas economias que possuía. Em 2011, estrearam o espetáculo "Companhia”, outra adaptação da Broadway, dessa vez do musical “Company”. Enquanto a primeira obra do grupo trazia muita comédia envolta pelos figurinos e cenários coloridos, "Companhia" trazia uma trama mais adulta, que falava de relacionamentos, intercalando entre uma comédia mais madura e o drama.