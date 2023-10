Festival de Cinema Itinerante gratuito chega a Quixadá; saiba mais

A terceira edição do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Festin) chega ao sertão do Ceará com programação gratuita do dia 3 a 6 de outubro, na Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá.

O festival, que já passou por países como Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Angola e Timor-Leste, está programado para acontecer em cidades do Ceará e do Rio de Janeiro.

