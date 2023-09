Luiz Gonzaga é homenageado em espetáculo no Cineteatro São Luiz

O grupo Quinteto Violado e a Orquestra Sinfônica da UECE apresentarão juntos um espetáculo com os maiores sucessos de Luiz Gonzaga, em homenagem ao músico

Homenageando Luiz Gonzaga (1912-1989), o Rei do Baião, acontece neste sábado, 23, o espetáculo itinerante “Gonzagão Sinfônico”, no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza. A apresentação é feita pelo grupo Quinteto Violado em conjunto com a Orquestra Sinfônica da UECE (OSUECE).

Há 34 anos, Luiz Gonzaga faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória. Filho de sanfoneiro e originário do sertão de Pernambuco, foi um grande nome do forró pé de serra, levando o ritmo para todo o País em suas apresentações.

O músico gravou com outros grandes nomes da música brasileira como Milton Nascimento, Elba Ramalho, Dominguinhos e Fagner. Também teve algumas de suas canções regravadas por cantores como Gilberto Gil e Geraldo Vandré.