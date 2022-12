110 anos de Luiz Gonzaga: "Asa branca" é a música mais tocada do Rei do Baião

Nos 110 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, levantamento aponta "Asa Branca" como a canção mais tocada e regravada do Rei do Baião

O ano de 2022 marca os 110 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, Gonzagão, um dos importantes nomes da música popular brasileira que levou a música regional e nordestina para o mundo. A comemoração é nesta terça-feira, 13, e o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um levantamento sobre o legado musical deixado pelo cantor, compositor e sanfoneiro.

Uma curiosidade foi a lista com os três artistas que mais gravaram as músicas de Gonzagão. Dominguinhos, amigo e afilhado artístico do Rei do Baião, foi o intérprete que mais deixou canções registradas em sua voz, seguido por Gilberto Gil e Elba Ramalho.

Leia também | 110 anos de Luiz Gonzaga: A reverência à Sua Majestade



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ranking das músicas mais regravadas de autoria de Luiz Gonzaga, a liderança ficou com "Asa branca", seguida por "Qui nem jiló" e "O xote das meninas", posicionadas na segunda e terceira posições.

No TOP 3 das músicas de Gonzagão mais tocadas no Brasil, nos últimos 10 anos, "Asa branca" também figurou na primeira colocação. Mas, desta vez, "O xote das meninas" foi a segunda colocada com "Numa sala de reboco", na terceira posição.

Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu em Exu, no sertão de Pernambuco, e morreu no dia 2 de agosto de 1989. O artista deixou 487 composições e 1.258 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.

Nos últimos 10 anos, o Rei do Baião teve mais de 65% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Festa Junina, shows e TV, que foram destinados aos seus herdeiros. Como determina a Lei de Direitos Autorais (9.610/98), eles continuarão a receber os rendimentos relacionados às músicas de Gonzagão até 70 anos após a sua morte (ou do último autor, em caso de parcerias).



Confira as 10 músicas mais regravadas de Luiz Gonzaga:

1. “Asa branca”, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga

2. “Qui nem jiló”, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga

3. “O xote das meninas”, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga

4. “Baião”, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga

5. “Olha pro céu”, de Luiz Gonzaga e José Fernandes De Carvalho

6. “A vida do viajante”, de Luiz Gonzaga e Hervê Cordovil

7. “Assum preto”, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga

8. “Sabiá”, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga

9. “Riacho do navio”, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga

10. “Numa sala de reboco”, de José Marcolino e Luiz Gonzaga

Confira as 10 músicas mais tocadas de Luiz Gonzaga:

1. “Asa branca”, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga

2. “O xote das meninas”, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga

3. “Numa sala de reboco”, de José Marcolino e Luiz Gonzaga

4. “Pagode russo”, de João Silva e Luiz Gonzaga

5. “A vida do viajante”, de Luiz Gonzaga e Hervê Cordovil

6. “Qui nem jiló”, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga

7. “Olha pro céu”, de Luiz Gonzaga e José Fernandes De Carvalho

8. "Sabiá", de Zé Dantas e Luiz Gonzaga

9. “Riacho do navio”, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga

10. “Baião”, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags