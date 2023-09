Banda cearense Aborígenes Viajantes disponibiliza novo single

"A Cidade (Crônica do Lobo)", nova música da banda cearense Aborígenes Viajantes, está disponível nas plataformas a partir desta sexta-feira, 15

A banda cearense Aborígenes Viajantes apresenta ao público nesta sexta-feira, 15, o single "A Cidade (Crônica do Lobo)". A canção dá sequência à narrativa proposta pelo grupo com o single anterior, "Pássaro Branco", de 2021.

A trama explorada pelo grupo nas faixas destaca as lendas populares da Rasga Mortalha, que inspirou a música lançada há dois anos, e o Lobisomem, que protagoniza a narrativa do novo single. "A Cidade (Crônica do Lobo)" já está disponível nas plataformas de streamings.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo foi formado em 2017, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e traz referências da música brasileira e estrangeira. A banda já participou de eventos como o Festival de Música da Juventude de Fortaleza e Mostra Sesc Cariri de Culturas.