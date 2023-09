Jorge Vercillo faz show em Feira de Artesanato de Fortaleza

O cantor carioca Jorge Vercillo fará um show da turnê "Raça Menina" na Feira Nacional de Artesanato e Cultura, que acontece no Centro de Eventos do Ceará

O cantor Jorge Vercillo se apresentará em Fortaleza com a turnê "Raça Menina" no dia 29 de setembro, na Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce). O show e a Feira acontecem no Centro de Eventos do Ceará.

Além de sucessos da carreira do artista, como “Que Nem Maré”, a apresentação traz músicas que integram o último álbum lançado pelo artista, também intitulado de "Raça Menina". Com uma pegada pop, o disco mescla outros gêneros como trap, R&B e afrobeat.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vercillo afirma que o repertório também tem influência do pedido do público. “Embora o nome da turnê seja o mesmo (‘Raça Menina’), preparamos um show diferente para cada estado, variando o repertório de acordo com os sucessos mais ouvidos na região. É uma experiência nova, com cada show dedicado a um público específico”, sustenta.