22º Festival de Escargot é realizado na Taíba nesta sexta, 22

22ª edição do Festival do Escargot e Frutos do Mar ocorre nos dias 22 e 23 de setembro; festival terá programação com shows, atividades para crianças, feira de artesanato e concurso gastronômico

A 22ª edição do Festival do Escargot e Frutos do Mar tem início nesta sexta-feira, 22, na Praia da Taíba, localizada no município de São Gonçalo do Amarante. Realizado desde 1999, o evento gastronômico irá contar com programação diversificada, com atividades culturais e esportivas para toda a comunidade.

Contando com 12 espaços para os restaurantes da região, o concurso gastronômico será realizado no primeiro dia do evento, a partir das 19 horas, na praça principal da Taíba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Luciano Ferreira, chef e presidente da Associação de Chefs de Cozinha do Ceará, os representantes dos restaurantes estão participando de uma formação para desenvolver e aprimorar os detalhes da apresentação dos pratos.