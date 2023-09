Angela Ro Ro cancela show em Fortaleza após passar mal em SP

Cantora e compositora carioca Angela Ro Ro Crédito: Alexandre Moreira / divulgação

O show de Angela Ro Ro em Fortaleza foi cancelado na tarde desta terça-feira, 19. Segundo nota compartilhada nas redes sociais do Cineteatro São Luiz, onde aconteceria a apresentação, a cantora carioca passou mal após um show em São Paulo. O show de Angela Ro Ro aconteceria dentro da programação do projeto Duetos, contando também com a artista cearense Munique Mendes. A apresentação estava marcada para o próximo domingo, 24, às 18 horas. "Nós, da equipe do Projeto Duetos, sempre almejamos a presença de Angela Ro Ro em nosso evento e aguardávamos com entusiasmo sua apresentação no próximo domingo, dia 24 de setembro, ao lado de Munique Mendes. No entanto, recebemos a comunicação da equipe da artista que, no último domingo (17), a cantora passou mal em São Paulo. Por causa do episódio, a apresentação que faria no Festival Coala foi cancelada, bem como toda sua agenda de shows próximos", informa a nota divulgada pela produção. "Mantemos a esperança de proporcionar aos fãs do Projeto Duetos um encontro com Ro Ro em um futuro próximo e desejamos melhoras para a artista", acrescenta.