Festival de Cinema Itinerante estreia no Cineteatro São Luiz

A cidade de Fortaleza recebe a terceira edição do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Festin). Evento que celebra as produções audiovisuais dos países lusófonos, a estreia do 3º Festin acontece no dia 29 de setembro, no Cineteatro São Luiz.

Na ocasião, o equipamento localizado no Centro de Fortaleza irá exibir o filme “Noites Alienígenas”, do diretor Sérgio Carvalho, às 16h30min. O festival de cinema irá percorrer as cidades de Aracati, Quixadá e Redenção, além de Fortaleza, para exibir de forma gratuita longas e curtas-metragens de diversos países que usam a Língua Portuguesa.

