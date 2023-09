Filhos de Faustão e Gugu participam do programa do Huck na Globo

João Guilherme Silva, filho do Faustão, e de João Augusto Liberato, filho do Gugu, vão participar de edição especial do 'Domingão do Huck", na Globo

O “Domingão do Huck” terá uma edição especial em que irá reunir os filhos dos principais apresentadores da televisão brasileira. De acordo com Gabriel Vaquer, colunista do portal F5, o programa da Rede Globo terá a participação de João Guilherme Silva, filho do Faustão, e de João Augusto Liberato, filho do Gugu.

Ainda sem data de exibição, os filhos dos apresentadores aceitaram o convite e confirmaram presença no programa especial. Segundo o portal, o programa dominical comandado por Luciano Huck irá homenagear os grandes apresentadores da televisão brasileira.

Relembre trajetória de Faustão na Globo

Fausto Silva, o Faustão, apresentou por mais de 30 anos o “Domingão do Faustão”, programa exibido aos domingos na Rede Globo. O pai de João Guilherme Silva saiu da emissora de Roberto Marinho em 2021 e assumiu o “Faustão na Band”, na Bandeirantes, em janeiro de 2022.