SBT pensa em lançar documentários sobre Gugu e Hebe Camargo

Ainda não se sabe o formato e a duração dos documentários, mas o portal aponta que reunirão muitos materiais de arquivo do SBT, além de depoimentos de amigos e personalidades. O projeto faz a emissora embarcar em uma onda de produções documentais no streaming, a exemplo da série sobre a Xuxa.

De acordo com o portal Notícias da TV, as produções não serão exibidas na TV aberta inicialmente, pois serão desenvolvidas para o SBT Digital. Assim, ficarão disponíveis no site do SBT ou em outras plataformas, como o YouTube.

Hebe Camargo teve uma trajetória de muito sucesso na emissora. A apresentadora estreou seu programa em 1986 e ficou no ar com a programação até 2010, dois anos antes de falecer. Gugu Liberato, por sua vez, passou a comandar programas aos domingos em 1988, mas foi em 1993 que ele teve seu grande sucesso: Domingo Legal.

Ele ficou à frente do programa por 16 anos, antes de ir para a Record TV. Foi com o “Domingo Legal” que ele lançou quadros marcantes da TV brasileira, a exemplo do Táxi do Gugu, Banheira do Gugu e Essa Nota Vale Uma Nota. Gugu faleceu em 2019 ao bater a cabeça após ter caído de uma altura de cerca de quatro metros.

Hoje com 87 anos, Carlos Alberto de Nóbrega apresenta o programa humorístico “A Praça é Nossa” no SBT. Ele comanda o programa há mais de 35 anos. Na atração, ele permanece em um banco de praça e é visitado por vários personagens que contam sua vida.



