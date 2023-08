Ex-esposa de Gugu posta fotos com o filho após briga pela herança

Rose Miriam, ex-esposa da Gugu Liberato, publica fotos ao lado do filho mais velho do casal; João Augusto foi contra repartição da herança com a mãe

Rose Miriam publicou fotos ao lado de João Augusto, filho mais velho dela com o Gugu, após as diversas polêmicas em torno da herança do apresentador. Em postagem no Instagram nesta quarta-feira, 30, a mãe dos filhos do comunicador compartilhou as fotos ao lado do primogênito.

“Momentos que nunca deixaram de existir”, escreveu a médica na legenda do carrossel de fotos ao lado do filho. Os cliques surpreenderam os seguidores, já que, há alguns meses, o jovem de 20 anos de idade era contra a inclusão de Rose Miriam di Matteo na repartição da herança deixada pelo ex-apresentador do SBT.

Em junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que a maior parte da herança ficaria com os três filhos de Augusto Liberato, o Gugu, e o restante seria dividido entre seus sobrinhos. A decisão deixou a ex-companheira do comunicador fora do montante.