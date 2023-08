Pedro Bial, Huck e Simone Tebet participam de evento em Fortaleza

A Expo Favela Innovation acontece pela primeira vez no Ceará em outubro, promovendo negócios e projetos das periferias e com convidados como Lázaro Ramos e Margareth Menezes

A Expo Favela Innovation chega ao Ceará em sua primeira edição entre os dias 27 e 28 de outubro, no Centro de Eventos do Estado, em Fortaleza. A feira convida moradores das periferias cearenses a exporem seus negócios ou o projeto de um futuro empreendimento.

Personalidades famosas marcam presença no evento, como o ator Lázaro Ramos e os apresentadores Pedro Bial, Luciano Huck e Regina Casé. Quatro ministros estarão presentes: Camilo Santana (Educação), Silvio Almeida (Direitos Humanos e da Cidadania), Margareth Menezes (Cultura) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento). Também participarão os produtores Pretim Dalest e Negrita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A feira acontece em todo o País, com o objetivo de trazer mais visibilidade para empreendedores das favelas e periferias, e seus negócios. Aqueles que possuem apenas o projeto de um empreendimento também podem participar. As pré-inscrições podem ser feitas no site do evento e uma curadoria selecionará os participantes.