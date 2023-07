Faustão revela que está aposentado após saída da Band

Após sair da Band, Faustão revelou que está aposentado. A informação foi anunciada pelo próprio apresentador durante entrevista realizada no dia 15 de julho, ao programa esportivo UFC Fight Pass.

Em entrevista dada à repórter Evelyn Rodrigues, durante o UFC Vegas 77, o apresentador comentava sobre a luta entre a estadunidense Holly Holm e a brasileira Mayra Bueno Silva quando falou sobre estar aposentado.

"Depois de aposentado, minha primeira e única entrevista tinha que ser onde? Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho, conhecendo e reverenciando a Evelyn, que faz um trabalho extraordinário com os lutadores brasileiros aqui”, disse.

Fausto Silva deixou o comando do “Faustão na Band” – programa que apresentava na emissora Band desde janeiro de 2022 – em maio deste ano, após baixa audiência e demissões no balé. O desligamento do apresentador foi em decisão mútua com a emissora.

No início do mês de julho, foi revelado que os apresentadores Zeca Camargo e Glenda Kozlowski vão estrear um novo programa na grade da TV Bandeirantes, que irá substituir o “Faustão na Band”.



