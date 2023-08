Faustão: filho rebate acusações sobre pai ter furado fila de transplante

Filho de Faustão rebate acusações que seu pai teria furado fila de transplante de órgãos Crédito: Reprodução/TV Bandeirantes

João Guilherme Silva, filho de Faustão, rebateu em suas redes sociais mensagens que acusavam seu pai de ter furado a fila de transplante de órgãos. O apresentador fez cirurgia de coração no último domingo, 27, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No story postado no Instagram, João pede para as pessoas se informarem sobre o processo para transplante “antes de julgar”. Em sua publicação, ele também direciona os usuários para uma postagem que explica como funciona esse processo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Não façam ilações ou acusações irresponsáveis de furação de filas ou interesses escusos”, escreveu.

Anteriormente, o Ministério da Saúde já havia esclarecido alguns critérios sobre a prioridade de Faustão para cirurgia. A gravidade do caso, ordem cronológica, tipo sanguíneo e compatibilidade genética, de peso e altura são critérios utilizados para organizar a listagem. Faustão era prioridade devido à gravidade do seu quadro clínico, sendo o segundo na lista, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Por atender também aos outros critérios, o comunicador recebeu a cirurgia. Faustão recebe coração para transplante e é operado O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou no último domingo, 27, por transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O comunicador estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 5 de agosto em tratamento para insuficiência cardíaca. Faustão foi operado pela equipe dos médicos Fernando Bacal, Fábio Gaiotto e Miguel Cendoroglo Neto. O hospital divulgou boletim detalhando que a unidade foi acionada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada deste domingo, 27. Filho de Faustão agradece apoio Após quadro de saúde de Fausto Silva, o Faustão, piorar, João Guilherme Silva, filho do apresentador, compartilhou um vídeo, nesta semana, agradecendo os votos de melhoras e apoio do público.

“Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações... Eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente”, disse o jovem de 19 anos de idade em publicação no Instagram nesta quinta feira, 24.

No domingo, 20, o Hospital Albert Einstein, local onde Faustão está internado desde o dia 5 de agosto, divulgou um boletim médico no qual revela que o apresentador está em cuidados intensivos, em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. “As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo!”, escreveu. João Silva também aproveitou para atualizar o estado de saúde do pai: “Ele está bem, estamos na luta, todo mundo com muita esperança.”.

