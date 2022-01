Faustão apresentou novo programa na Band com relógio de R$ 795 mil

O relógio foi identificado pelo perfil no Twitter Faustão Fashion, que desde 2018 divulga as marcas usadas pelo apresentador

Faustão sempre foi conhecido por sua coleção de relógios de marcas famosas. Agora, contratado pela Band, o apresentador traz o seu legado, construído na Globo, de usar modelos de luxo na TV. O relógio usado pelo apresentador na última terça-feira, 18, no Faustão na Band é da grife Richard Mille, avaliado em R$ 795 mil, convertendo em valores nacionais.

O modelo RM 032 Flyback Divers Chronograph foi feito para mergulhadores, com marcador de profundidade que possibiliza o uso em condições de baixa luminosidade e em altas pressões.

Não é possível encontrar o modelo no site oficial da marca Richard Mille, mas no site Chrono24, dedicado à compra e venda de relógios de luxo, é possível encontrar um RM 032 usado por R$ 794.444, além de uma taxa de R$ 1.606 de envio para o Brasil, com seguro incluso. No site alemão watches.de, o mesmo modelo é vendido por R$ 737 mil.

Richard Mille RM 032 Flyback Divers Chronograph | Programa 18/01/22 #FaustãoNaBand pic.twitter.com/Umwtj9Uv0i — FAUSTÃO FASHION (@faustaofashion) January 19, 2022

O relógio foi identificado pelo perfil no Twitter Faustão Fashion, que desde 2018 divulga as marcas usadas pelo apresentador. Entre as grifes usadas pelo apresentador, estão a francesa Givenchy, a italiana Prada e a suíça Rolex.

