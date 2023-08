Larissa Manoela: mãe teria quebrado dente da atriz com um tapa

De acordo com a fonte, Larissa estava se arrumando para gravar uma participação no programa “Vai, Fernandinha”, de Fernanda Souza. A gravação foi adiada para outro dia, pois ela precisou ir ao dentista reparar o dente.

A colunista afirma que uma fonte próxima à família contou que a mãe costumava bater na atriz quando mais nova. Nesta vez em específico, ocorrida em 2017, a atriz teria respondido à mãe em uma situação, alegando que apenas ela trabalhava na casa. A fala desagradou Silvana, que estapeou a boca da filha e quebrou o dente com a força do impacto.

A fonte também afirmou que Silvana não se arrepende do ocorrido. Ela relata que a agressão sempre foi contada pela mulher para o círculo social da família e que uma vez, quando questionada se arrependida, ela teria dito: “Não, e, se precisar, eu quebro outro dente”.

A agressão não foi a única coisa revelada à colunista. Silvana também monitoraria o celular de Larissa Manoela e responderia mensagens em seu Instagram se passando por ela. A fonte contou que a artista já mudou a senha do celular uma vez, mas que a mãe não ficou satisfeita com isso. Ela também desbloquearia o aparelho enquanto a filha dormia usando a leitura biométrica dele.

A mesma dinâmica de monitoramento acontecia com as redes sociais. A atriz desconectou uma vez a conta do Instagram do celular da mãe, mas a mulher teria dito para as pessoas que trabalhavam com Larissa que precisava da senha novamente para responder uma marca.

Com isso, a fonte alega que Silvana usou a rede social da filha por meses sem ela saber e lia todas as mensagens, até às respondendo em algumas situações.

Mãe de Larissa Manoela chama família do noivo da atriz de 'macumbeira'

Um trecho inédito das mensagens trocadas no Natal entre Larissa Manoela e sua mãe, Silvana Taques, mostra a mulher chamando a família de André Luiz Frambach, noivo da atriz, de “macumbeira”. A mensagem aparece logo depois das que foram exibidas pelo Fantástico no último domingo, 20, em que a artista deseja feliz Natal à mãe.

A nova informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash UOL. No trecho exibido na reportagem do Fantástico, Silvana pedia para a artista esquecer que ela era sua mãe e que tinha apagado a mensagem antes mesmo de ler.