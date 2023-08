Mãe de Larissa Manoela se pronuncia sobre denúncia: 'Braços Abertos'

Após repercussão das declarações de Larissa Manoela contra os pais, a mãe da atriz, Silvana Taques, resolveu se pronunciar quanto às acusações. Segundo Silvana, tudo que ela e o pai de Larissa, Gilberto Elias, fizeram foi para que a filha "nunca precisasse aprender algo pela dor".

"Se houve alguma falha minha e do meu marido foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos. Queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela, a pessoa que a ama e sempre amará. O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação com ela”, disse Silvana em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

