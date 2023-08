De Larissa Manoela a Ariel Winter: veja atores que romperam com pais

Os problemas começaram, segundo relato de Larissa, “a partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos", disse.

“Fizemos parceria para contar nossas calorias, ela me pesava diariamente, media minhas coxas com uma fita métrica, me ensinou o que eram diuréticos e lemos livros de calorias juntos”, explica.

A ex-atriz norte-americana escreveu sobre as suas experiências no seriado iCarly e a relação abusiva que sofreu por meio do best-seller “Estou Feliz que Minha Mãe Morreu”. A publicação apresenta revelações íntimas sobre os traumas de Jennette McCurdy com a sua progenitora.

O artista Macaulay Culkin, conhecido pela franquia natalina “Esqueceram de Mim”, também rompeu com os seus pais, Kit Culkin e Patricia Bentrup. Ambos dependiam da fortuna do filho e a situação piorou após o divórcio.

“E eu estava descontrolada por trabalhar desde os 11 meses e o que isso fez com a minha infância, o que me fez crescer muito rápido”, completou em trecho.

Além de Larissa Manoela: Michael Oher

O ex-jogador de futebol americano Michael Oher foi a inspiração para o longa-metragem "Um Sonho Impossível" Crédito: AFP

O ex-jogador de futebol americano Michael Oher, a inspiração para o longa-metragem “Um Sonho Impossível”, denunciou os supostos pais adotivos em sua autobiografia "When Your Back's Against The Wall".

O atleta afirma que “não foi adotado de verdade” e entrou com uma ação no tribunal de Shelby, Tennessee, contra a família Tuohy. Ao invés do processo de adoção, afirma Oher, uma tutela foi estabelecida, permitindo que os Tuohy lucrassem com a sua imagem.

Além de Larissa Manoela: Ariel Winter

Em 2012, a mãe da intérprete de Alex Dunphy no seriado “Modern Family” foi acusada de abuso físico e emocional da filha, Ariel Winter, então com 14 anos de idade. “Quando eu era mais jovem, todos sofríamos com os efeitos negativos de minha mãe”, explicou Winter para LaPalme Magazine.

“(Eu fui vestida) com as menores minissaias, ternos de marinheiro, coisas decotadas, os vestidos mais curtos que você já viu. As pessoas pensavam que eu tinha 24 anos quando tinha 12”, revelou ao The Hollywood Reporter sobre a sexualização sofrida pela mãe desde a infância.