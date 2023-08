Larissa Manoela: Foto da atriz em transporte público viraliza nas redes sociais

Uma foto de Larissa Manoela em um ônibus foi publicada pelo diretor e roteirista Matheus Souza. A foto mostra a atriz cabisbaixa mexendo no celular, e viralizou depois de associarem com a crise financeira que a atriz estaria passando após conflito com os pais.

Entretanto, o registro é dos bastidores do filme “Tá Escrito”, protagonizado por Larissa, e foi postada em formato de carrossel. Assim, a foto se tornou uma estratégia de marketing para divulgação do longa, que estreia este ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A própria Larissa entrou na brincadeira e compartilhou a imagem nos stories do Instagram. Ela ainda brincou na legenda: “A vida como ela é”.