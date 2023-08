"Esqueça que sou mãe", disse mãe de Larissa Manoela em mensagem

Ela também deseja que "Jesus renasça no coração da mãe" e finaliza dizendo que "sente falta da melhor amiga". Como resposta, a mulher respondeu com um palavrão e emendou: “Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei”.

Um novo print de uma conversa via WhatsApp entre Larissa e a mãe , datada do dia 24 de dezembro de 2022, foi exibida na segunda parte da reportagem. Nele, a atriz envia um texto para Silvana, desejando "feliz natal", e afirma que tenta entender as escolhas dos pais, mas que havia feito a própria.

Outra revelação deste domingo foi Larissa ter descoberto em junho deste ano, enquanto negociava a redistribuição de cotas das empresas, que estava sem plano de saúde por falta de pagamento. "Fiquei três meses sem plano de saúde, sem saber", afirmou.

A matéria também trouxe informações de movimentações financeiras feitas por Silvana e Gilberto na empresa. Segundo os extratos bancários, eles teriam movimentado cerca de R$ 5 milhões entre o período de junho de 2022 a fevereiro de 2023, quando perderam o acesso à conta.

As transações não são consideradas ilegais, pois elas ocorreram enquanto eles eram administradores e estava previsto no contrato assinado pela artista. A advogada de Larissa, Patricia Proetti, contou que quando ela assumiu as empresas, descobriu que alguns impostos não foram pagos.

Mais informações sobre o patrimônio de Larissa Manoela

A advogada explicou ainda que nove imóveis fazem parte das duas empresas nas quais eles têm sociedade e que esse é o patrimônio de R$ 18 milhões que a cantora teria renunciado para os pais. Além desses imóveis, Silvana e Gilberto possuem uma casa fora do País apenas em seus nomes.

Quando optou por romper com eles, Larissa Manoela ficou apenas com um imóvel. Este era um apartamento que ela vendeu para pagar uma parte da compra da casa que mora hoje. Para quitar o resto, ela precisou pegar um empréstimo no banco, que inicialmente foi negado.

“Porque ela não tinha movimentação bancária. Não tinha histórico bancário que fosse capaz de suportar um crédito imobiliário”, explica a advogada sobre a recusa.