Larissa Manoela: o que o patrimônio da atriz consegue comprar?

Fátima Pissarra, conhecida por administrar carreiras de mais 350 artistas, diz que valor do patrimônio de Larissa Manoela é maior que revelado pela atriz

No programa, a atriz revelou que já precisou pedir uma transferência Pix ao seu pai para comprar um milho na praia.

Larissa Manoela, em entrevista ao Fantástico , causou rebuliço entre internautas ao revelar que desistirá de um patrimônio de 18 milhões para cortar relações empresariais que mantia com os pais.

Sobre o salário como atriz, ela conquistou R$ 12 milhões em 10 anos, seguido das músicas produzidas por ela, que acumulam o montante de R$ 1 milhão por ano com as plataformas de streaming e os direitos autorais.

No setor de Licenciamento e Royalties, Larissa faturou uma média de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões por ano, chegando ao valor de R$ 50 milhões em 10 anos. Já com publicidades, a artista ganhou o valor estimado de R$ 150 milhões ao longo da década.

No entanto, Fátima Pissarra, CEO da agência de marketing MYND, que administra a carreira de mais de 350 artistas há pelo menos cinco anos, afirmou que o patrimônio de Larissa deveria ser 12x maior.

De acordo com o jornal O Globo, o total da fortuna de Larissa está em torno de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões, com faturamento mensal de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões. O que significa que, provavelmente, a atriz ficou com uma fortuna de até R$ 12 milhões.

O patrimônio da atriz também se estabeleceu por meio de suas empresas Mimallisa, de móveis e LariCel, uma operadora virtual de telefonia celular, além de sua linha de maquiagem com a marca Oceane. Em 2022, Larissa assinou com a TV Globo para protagonizar a novela "Além da Ilusão".

Além de já ter atuado em papéis emblemáticos como “Maria Joaquina” de Carrossel e as gêmeas de Cúmplice de um Resgate, Larissa participou do filme “O Palhaço”, ao lado de Selton Mello.

E, finalmente, vamos descobrir o que o patrimônio de Larissa Manoela, segundo as projeções de Fátima Pissarra, consegue comprar. Para a CEO da MYND, a fortuna de Larissa fica em torno de R$ 215 milhões.

Ela conta com cerca de 50 milhões de seguidores no Instagram e já participou de vários projetos de publicidade para marcas como L'Oréal Paris, Puma, Crocs, JBL, Pedigree, McDonald's.

A atriz poderia desfilar com um Nike Air Yeezy 1 nos pés. A edição, usada pelo rapper Kanye West no Grammy Awards de 2008, foi vendida por US$ 1,8 milhão (R$ 9,4 milhões). Quando o calçado se desgastar, é só escolher um dos demais 51 exemplares que podem ser comprados.

A Casa dos Sonhos da Barbie

A casa dos sonhos da Barbie Crédito: Mattel

Se fosse real, a icônica Dreamhouse da Barbie, que chegou ao mercado em 1962, seria um investimento imobiliário bem-sucedido. Essa é a constatação de um estudo feito pela CoreLogic, fornecedora global de dados e análises de propriedades.

De acordo com a empresa, em sua localização original em Malibu, na Califórnia, a mansão teria custado US$ 77.537 (aproximadamente R$ 366,2 mil) há 61 anos. Hoje em dia, o valor seria de US$ 2.807.328 (R$ 13,2 milhões).

A bolsa mais cara do mundo

A bolsa mais cara do mundo Crédito: Reprodução

Não é qualquer um que consegue obter uma Mouawad 1001 Nights Diamond. A bolsa mais cara do mundo é outro item de luxo que poderia ser facilmente desembolsado pela atriz. A Mouawad 1001 Nights Diamond custa US$ 3,8 milhões (R$ 21 milhões), conta com 4.500 diamantes cravejados e é composta por ouro 18 quilates.

A nova mansão do Brad Pitt



Mansão do Brad Pitt Crédito: Reprodução

Quem acompanhou os rumores em relação à parceria financeira entre Larissa e seus pais ficou sabendo que sua mãe, Silvana Taques, negociou a casa da filha, no condomínio de luxo ChampionsGate, no ano passado, sem a filha saber.

A mansão ficava na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Aparentemente, esse foi o pivô da quebra da parceria entre a família.

Recentemente, o ator Brad Pitt comprou uma mansão por R$ 215 milhões. A nova propriedade de Brad se localiza em Carmel Highlands, na costa da Califórnia.

O local possui vista privilegiada para o mar. Além disso, foi projetada em 1918 pelo arquiteto Charles Sumner Greene. A mansão não fica perto da Disney, mas tem uma ótima localização!