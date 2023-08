Larissa Manoela: fãs relembram polêmicas e conflitos da mãe da atriz

A atriz e cantora Larissa Manoela concedeu uma entrevista ao Fantástico, nesse domingo (13/8), na qual confirmou que rompeu com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, e abriu mão do patrimônio que acumulou em 18 anos de trabalho.

Em um ponto polêmico da entrevista, Larissa revela áudios da mãe dizendo que “não vai abrir mão de um centavo” da fortuna da atriz.

“"Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quiser”, diz Silvana Taques em áudio divulgado.

Logo, a entrevista se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e os internautas relembraram falas polêmicas da mãe da atriz.

Larissa Manoela fala do rompimento com os pais e revela áudio pedindo dinheiro; ENTENDA



Larissa Manoela: fãs lembram trecho de livro de mãe

Na rede social X, antigo Twitter, um internauta recordou trecho do livro “O Mundo de Larissa Manoela”, lançado em 2017. Nele, Silvana o quanto é sincera com a filha: "Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes, eu digo: 'Larissa, você está horrível!'. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar.”