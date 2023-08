Caso Larissa Manoela: entenda os cuidados com procurações e contratos

Advogados especialistas em direito empresarial e administrativo ressaltam a importância dos cuidados com contratos, procurações, situações de emancipação, acompanhamento e orientação técnica , além dos cuidados com gerenciamento familiar. Também apontam questões como a gestão de carreira, que é muito requisitada por influencers.

Após ter que abrir mão de um patrimônio de R$ 18 milhões, a atriz Larissa Manoela resolveu explicar ao Brasil, por meio de entrevista no programa Fantástico, da TV Globo, que descobriu ter direito a apenas 2% do rendimento da própria empresa. Os pais, que eram administradores, detinham mais de 90% dos valores.

Contrato pode ser anulado

Conforme o advogado Renan Azevedo, o caso da Larissa Manoela acontece diariamente pelo mundo a fora. Os contratos regem todas as relações. "As vezes nos deparamos com contrato de adesão, só tem que assinar, não tem como mexer no contrato, mas no caso da Larissa Manuela, ela assinou, pois tinha total confiança nos pais", aponta.

"Os contratos podem ser anulados, tendo em vista, ela dizer que não leu, que ela assinava pois tinha total confiança nos pais. É passível de ser anulado, mas não podemos dizer que vai ser anulado, como geralmente, como se fosse algo fácil, pois se trata de um contrato e quando ela assinou já tinha 19 anos. Ela não vai ter a certeza que será anulado", afirma.

Importância de ler o contrato

Para o advogado é preciso ler contratos e mandar para um advogado revisar. Há necessidade de se tomar um cuidado com o negócio. O especialista comenta que, em uma parte da entrevista, Larissa conversa e os pais relatam que era dividido para três e, quando foi ver, possuía 2%.

"É preciso verificar se está no contrato daquela forma. Muita gente não dá devida importância e hoje ela está pagando um preço altíssimo, pois ela não quer ter um desgaste judicial. Ela fez aproximadamente 18 milhões, e realmente, é necessário, se ela quiser reaver, pedir a anulação do contrato e anulação de alguns atos para depois reaver o patrimônio", comenta.