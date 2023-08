Noivo de Larissa Manoela se posiciona: ‘Guerra não é minha’

Em entrevista ao "Fantástico", Larissa Manoela falou sobre o embate com os pais; André Luiz Frambach ressaltou não ter envolvimento direto

Diante da repercussão da denúncia da atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, sobre a relação difícil com os pais, André Luiz Frambach, noivo dela, se pronunciou. O ator criticou a narrativa difundida nas redes sociais de que ele teria sido pivô do embate entre Larissa e os pais dela, Silvana Taques e Gilberto Elias, por dinheiro.

"Essa guerra não é minha e jamais será. Eu sou apenas o apoio pra tudo que minha mulher decidir fazer e continuarei dando força pra absolutamente tudo. Serei sempre sua rede de apoio", postou André Luiz Frambach em carta aberta no Instagram.

O ator pontuou: "Uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fosse 'sexo frágil'. Principalmente se tratando de uma mulher forte, independente, inteligente, brilhante, dedicada, compenetrada e livre como deve ser e sempre será a Larissa".

Em outro trecho, Frambach ressalta: "Muito fácil atrelar as escolhas dela a outras pessoas e mais uma vez diminuir uma mulher gigante, como se sempre dependesse do outro pra tomar decisões e como se o homem fosse superior a ela ao ponto de dominá-la. Esquecem que se antes foi dominada, foi porque confiava nos pais. Afinal, como poderia imaginar? Então a única coisa que peço é que de uma vez por todas respeitem as mulheres".

O que Larissa Manoela disse no Fantástico?

Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo, 13, a atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, revelou detalhes sobre o rompimento e a relação com os pais. Na reportagem - bastante aguardada e comentada por internautas - a artista contou que não tinha controle sobre seus rendimentos e que buscou entender sobre suas finanças.