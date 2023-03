Coldplay: Chris Martin joga futevolêi no Rio após shows no Brasil

Vocalista da banda foi visto por fãs jogando uma partida de futevôlei na praia do Leme, no Rio de Janeiro (RJ). A passagem pelo Brasil terminou no dia 28

Após turnê pelo Brasil, realizando um total de onze shows e trazendo ao palco alguns dos maiores nomes da música e da cultura brasileiras, a banda inglesa Coldplay se despediu do País na última terça-feira, 28.

Mas alguns membros do grupo ainda não parecem prontos para dizer até logo! Na praia do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o vocalista Chris Martin foi visto jogando uma partida de "futevolêi" com brasileiros, aproveitando os últimos momentos na Cidade Maravilhosa.

As imagens viralizaram nas redes sociais, e aumentaram ainda mais a "fama" que Martin tem, de ser fã do Brasil e da cultura brasileira. De acordo com relatos, o artista passou por um dos conhecidos "bares cariocas" após a partida.

O futevôlei, uma combinação dos dois esportes mais praticados em todo o Brasil - e os mais reconhecidos no exterior - é jogado com uma bola de futebol, em uma quadra parecida com a do volêi de praia. A modalidade foi criada nas areias do Rio, nos anos 1960, e é popular até hoje.

Os membros do Coldplay, além de encantarem os espectadores de seus shows com as músicas e os shows de iluminação, também passearam pelas cidades visitadas no Brasil e demonstraram interesse em saber mais sobre a cultura brasileira.

De acordo com informações do site Coldplay Brasil, a primeira vinda da banda ao país foi em 2003, vinte anos atrás, com a turnê do álbum "A Rush Of Blood To The Head". Outras vindas aconteceram em 2007, 2010, 2011 (em sua primeira participação no Rock in Rio), 2016 e 2017.

