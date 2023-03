Coldplay convida Sandy para subir em palco durante show em SP

A cantora Sandy, ex-dupla com Júnior, fez uma surpresa ao público do show da banda Coldplay em São Paulo nesta terça-feira, 14. A artista subiu ao palco montado no estádio do Morumbi e cantou canções como "Magic" e "Turu Turu" ao lado da banda.

Na manhã desta quarta-feira, 15, o feat dos artistas no Morumbi esteve entre os assuntos mais comentados. No primeiro momento de colaboração, Sandy surgiu cantando "Magic", grande sucesso de Coldplay. O segundo feat aconteceu com uma música da brasileira, o também hit "Turu Turu".

Coldplay está no Brasil com a turnê mundial "Music Of The Spheres" e, no total, serão 11 apresentações no país. Além de São Paulo, no Estádio do Morumbi, a banda passará por Curitiba, no Estádio Couto Pereira, e pelo Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos Engenhão.

Confira registros de Coldplay e Sandy juntos feitos pelos fãs

A SANDY SIMPLESMENTE APARECENDO E CANTANDO TURUTURU COM COLDPLAY pic.twitter.com/tUKqyaC9i4 — gabi (@gabimarketeira) March 15, 2023

Coldplay convida Seu Jorge para participar de show em SP

A banda Coldplay fez sua primeira apresentação no Brasil em 2023 no Morumbi, em São Paulo, na sexta-feira, 10 de março, e contou com a participação de Seu Jorge.

Apesar do feat ter sido uma surpresa para o público, a banda tem tradição de convidar um artista de outra nacionalidade para participar do show. Seu Jorge cantou a música "Amiga da minha mulher" e Chris Martin, vocalista do grupo, até o acompanhou no refrão.

Outra surpresa no show foi a participação da fã Anália, que cantou junto com Chris a faixa "Let somebody go", de 2021.

O grupo participou do Rock in Rio 2022 e faria uma série de apresentações no Brasil no mês de outubro, mas após problemas de saúde do vocalista, os shows foram adiados para março de 2023. Ao todo, a banda realizará 11 shows no País e ainda passará pelo Rio de Janeiro e Curitiba.

Com informações de Miguel Araújo

Confira vídeo de Seu Jorge no show do Coldplay:

