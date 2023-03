Coldplay: fã morre e amigas se unem para pedir homenagem à banda

Maria Eduarda Valentim, de 21 anos, sonhava em assistir ao show da banda britânica Coldplay e garantiu ingresso para a apresentação da banda em Curitiba, que acontece nesta terça-feira, 21. Mas a jovem acabou morrendo de forma súbita na última quinta-feira, 16. Diante da tragédia, um grupo de amigas de Duda, como era conhecida, criaram uma campanha para que a banda homenageie a jovem.

Ana Pires, estudante de Psicologia e amiga de Duda, viralizou no Twitter ao contar a história da jovem fã. “Essa é minha amiga Duda, uma amiga especial, de longa data. Uma pessoa incrível, com muitos amigos queridos, querida pela família e apaixonada por cultura pop. Na próxima terça-feira (21/03) ela iria ao show do Coldplay em Curitiba. Foi uma luta para conseguir o ingresso, e ela iria com uma de suas amigas mais próximas: Bianca”, escreveu Ana.

A campanha é para que a banda britânica cante "Yellow" em homenagem a Maria Eduarda. As amigas relembraram a emoção da jovem ao conseguir os ingressos. “Eu comprei. A gente vai ver ele”, declarou à época.



Com ingressos esgotados, os shows da turnê “Music Of The Spheres World Tour” na capital curitibana acontecem nos dias 21 e 22, no estádio Couto Pereira. A apresentação desta terça-feira, 21, tem início às 20h30min.



