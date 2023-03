Lula se encontra com Chris Martin, do Coldplay: "Ganhei um violão"

O presidente Lula se encontrou com Chris Martin, vocalista do Coldplay, nesta quinta-feira, 23. O momento foi compartilhado nas redes sociais do presidente e contou com a presença de Janja, a primeira-dama, e de representantes do Global Citizen.

Em um bate-papo amistoso, Chris Martin aproveitou para presentear Lula com um violão autografado pelos integrantes do Coldplay. No Twitter, o presidente compartilhou o mimo e brincou: “Ganhei um violão e não uma pulseira.”.

Na ocasião, Lula, Chris Martin e membros da organização internacional debateram sobre combate à fome, sustentabilidade e meio ambiente.

Encontro com Chris Martin e representantes da ONG Global Citizen. Falamos sobre Meio Ambiente e proteção da Amazônia. Ganhei um violão e não uma pulseira.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/X751SmlkLD — Lula (@LulaOficial) March 23, 2023

O presidente aproveitou para convidar o Coldplay, que vem fazendo uma série de shows pelo Brasil, para participar da próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, prevista para acontecer em 2025 no País.

“Convidamos a banda para fazer um show na Amazônia durante a COP25, que será sediada pelo Brasil. Será um importante momento para chamar ainda mais atenção para a questão climática.”, escreveu Lula.

