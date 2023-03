Milton Nascimento canta 'Maria Maria' em show do Coldplay

No último show do Coldplay no Brasil, Milton Nascimento foi acompanhado por Seu Jorge, Moreno, Tom e Zeca Veloso e Hamilton de Holanda

O último show do Coldplay no Brasil ficará marcado para os fãs da banda não apenas pelos sucessos do grupo britânico tocados ao vivo. Quem compareceu ao estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 28, presenciou uma celebração especial da música brasileira. Afinal, subiu ao palco um dos maiores nomes da música nacional: Milton Nascimento.

O ‘Bituca’, porém, não estava sozinho nessa “reunião” com o Coldplay. Ao seu lado, os cantores Moreno, Tom e Zeca Veloso (filhos de Caetano Veloso) e Seu Jorge e o bandolinista Hamilton de Holanda interpretaram “Maria Maria”, um dos maiores sucessos de Milton Nascimento. A plateia que lotou o estádio também acompanhou os artistas ao cantar a faixa.

Nas redes sociais, diversos vídeos foram publicados registrando o momento. Depoimentos exaltaram o legado de Milton Nascimento e celebraram a homenagem feita pelo Coldplay à música brasileira. O show encerrou a passagem da banda pelo Brasil após 11 datas em março. Agora, o grupo seguirá para Portugal para continuar a turnê “Music Of The Spheres”.



LENDAS! Seu Jorge e Milton Nascimento no palco com o Coldplay pic.twitter.com/S5XEU0iyhI — Tracklist (@tracklist) March 29, 2023

