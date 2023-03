‘Capetaplay’: Pastora Sarah Sheeva critica Coldplay

A banda Coldplay foi considerada “satanista” nas redes sociais pela pastora Sarah Sheeva. Filha de Pepeu Gomes e Baby do Brasil, a religiosa comentou sobre o grupo britânico após Léo Souza, criador de conteúdo digital, dizer que "Coldplay é mais crente que muitos crentes.”.

Em resposta ao produtor, Sarah escreveu: “Se engana quem acha que o diabo seja tão burro de se revelar na letra de uma música dele.”. Ainda discordando da afirmação de Léo, a pastora declarou que, ao ouvir a banda, as “lutas internas” dos fãs de Coldplay vão se intensificar.

“É por não discernir, que muitos brincam, debocham, ignoram... mas o efeito de ouvir essa banda virá na tua vida nos próximos meses, só observe as tuas lutas internas aumentando, as forças sumindo, as tentações ficando cada vez mais fortes.”, escreveu Sarah.

Fui falar que Coldplay era bom e tomei uma lacrada gospel pic.twitter.com/fnVKfJ1U7V — Léo (@eitaleozito) March 13, 2023

A pastora continuou a “alertar” os fãs sobre as canções: “Eu sei que essa conversa é muito radical pra você, sim, pra você que ama mais os teus prazeres do que a Cristo. Pra você, que precisa estar ‘in’ nas coisas do mundo pra fazer parte dos grupos. No grande dia você não poderá dizer que Deus não usou alguém pra te alertar, pois eu estou aqui fazendo esse trabalho por ordem dEle.”.

Sarah Sheeva seguiu com as críticas ao Coldplay e chegou a nomear a banda de “Capetaplay” e “Coldinferno”. “Não se engane, no céu não toca ‘Capetaplay’, os anjos de Deus não cantam ‘Coldinferno’, eles não gostam, mas você sim, você gosta, e não abre mão disso…”



