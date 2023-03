Vocalista do Coldplay apela para fãs devolverem pulseiras: "são caras"

A passagem da banda britânica Coldplay no Brasil ainda não terminou, mas rendeu episódios únicos, como as participações dos artistas brasileiros Seu Jorge e Sandy. Com a proposta de um show que envolve o público, o grupo distribui pulseiras de LED para serem utilizadas durante as apresentações.

Em entrevista ao Vênus Podcast, o vocalista Chris Martin explicou a origem dos objetos.

"Essas pulseiras mudaram nossas vidas, porque elas permitiram que a gente se conecte com o público, de modo que todos façam parte do show. As pulseiras originais foram projetadas há 13 anos, por um homem que costumava fazer baterias para brinquedos sexuais. Ele era muito bom com baterias pequenas e fez essas coisas que de alguma forma se tornaram um quinto membro do Coldplay", contou.

Chris foi quem defendeu a aquisição das pulseiras depois de conversar com Phill, diretor criativo da banda. O artista ressaltou, ainda, que devem ser devolvidos após o show e fez um apelo ao público brasileiro.

"Foi onde a gente gastou a maior parte do nosso dinheiro (arrecadado no show), mas valeu a pena porque com elas o concerto fica uma coisa diferente: você não está olhando a banda, você está observando a multidão. E as pessoas devem devolvê-las porque elas são muito caras", finalizou.



