Ambulante comercializa cópia da pulseira usada em shows do Coldplay por R$ 15

O camelô afirma que as pulseiras que ele vende são réplicas dos acessórios usados no show da banda britânica Coldplay. Pela internet, as pulseiras originais chegam a custar R$ 250

Um vendedor ambulante da Zona Sul do Rio comercializa pulseiras coloridas que ele afirmava ser “réplica” das que foram usadas no show da banda britânica Coldplay, que estava em turnê no Brasil.



Ao Portal G1, o ambulante que não se identificou disse que já vendeu 90 adereços desde o início dos shows no Rio de Janeiro. "A gente sempre acompanha a época. Eu procurei alguma coisa e achei essas pulseiras. Elas vibram com a batida da música", disse.



Antes de ir ao show que encerrou a turnê do Coldplay no Brasil, o engenheiro mecânico de 26 anos, Eric Baere, fotografou os objetos. Ele disse que o ambulante oferecia as pulseiras em uma barraca que vendia acessórios variados, como capas de chuva e pochetes.

“Eu estava passando na rua do shopping, em Botafogo, e fiz a foto. O rapaz está vendendo faz uns dias, eu já tinha visto durante a semana. Ele falou que era R$ 15, mas negociava se levasse mais de uma unidade ”, disse o engenheiro mecânico.



“No anúncio, estava escrito apenas ‘pulseira Coldplay’. Aquilo ali é uma pulseira que pisca e ele diz que é a réplica do show. A do Coldplay é branquinha e mais grossa. Não é a mesma”, finalizou.



Pulseira original do Coldplay custa R$ 250



Na internet, num site de venda de objetos usados, um usuário anunciou a venda da pulseira, supostamente original, usada no show do grupo, por R$ 250. Na descrição do anúncio, havia o aviso de que o acessório estaria “novinho” e que o produto pode ser parcelado em até dez vezes sem juros.

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, fez um apelo ao público para que as pulseiras usadas nos shows fossem devolvidas ao fim das apresentações. Além disso, a banda divulga o ranking com o número de devoluções do acessório em cada cidade que a turnê passa.

