Batman Parte II e Superman: veja o anúncio de James Gunn para DC

Os novos CEOs da DC Studios, James Gunn e Peter Safran, anunciaram nesta terça-feira, 31, por meio das redes sociais, a nova fase das produções de seu universo cinematográfico, incluindo a sequência de Batman e um reboot de Superman.

O cineasta James Gunn iniciou o anúncio afirmando que, ao lado de Peter Safran, seu objetivo é conectar o universo DC no cinema, na televisão e nos games. As produções fora da nova continuidade, como o Batman de Matt Reeves, farão parte do selo Elseworlds.

Bruna Marquezine é confirmada em "Besouro Azul", novo filme da DC; LEIA



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja as novas produções da DC Studios

Em gravação compartilhada nas redes sociais, James Gunn anunciou o primeiro arco de lançamentos da DC, chamado de “Capítulo 1: Deuses e Monstros” (“Chapter 1: Gods and Monsters”, no original).

Creature Commandos

A série animada já está em produção e foi escrita por James Gunn, explorando a possibilidade de personagens que possam ser dublados e interpretados pelos mesmos atores, em caso de live action.

A trama, inicialmente ambientada durante a Segunda Guerra Mundial, segue um grupo de “monstros” no universo DC.

Waller

A personagem Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, apareceu em outras produções da DC, como o “Esquadrão Suicida” de 2016, e terá o seu próprio spin-off escrito por Christal Henry (Watchmen) e Jeremy Carver (Doom Patrol).

Superman: Legacy

Sem a presença do ator Henry Cavill, que ficou conhecido no papel do “Homem de Ferro” do universo DC (DCU), o novo projeto de James Gunn já tem data de estreia, estipulada para o dia 11 de julho de 2025.

O filme será escrito e produzido por Gunn, focado em um Clark Kent mais jovem e suas experiências como Superman.

Lanterns

A série da HBO contará com a participação dos Lanternas Verdes, Hal Jordan e John Stewart. Segundo o anúncio de Gunn, a versão será “parecida com [a série] ‘True Detective’”.

The Authority



O projeto apresentará uma equipe de super-heróis moralmente dúbios, baseados na HQ de Warren Ellis e Bryan Hitch.

“Nem todo filme e programa de TV será sobre mocinhos contra bandidos, coisas gigantes chegando do céu e o mocinho vencendo. Há chapéus brancos, chapéus pretos e chapéus cinzas”, declarou James Gunn no portal The Hollywood Reporter.

Paradise Lost

A ilha Themyscira, lar de Diana Prince, a Mulher-Maravilha, será o espaço da nova série, que se inspira no estilo de “Game of Thrones” para criar um cenário de intrigas políticas e lutas pelo poder.

The Brave and the Bold

A introdução do Batman do universo DC principal e de Damian Wayne, o Robin, será inspirada na HQ de Grant Morrison.

Batman Parte II

A produção de Matt Reeves, estrelando Robert Pattinson como Batman, fará parte do selo Elseworlds, com lançamento previsto para 3 de outubro de 2025.

Batman: CONHEÇA linha do tempo do super-herói nos cinemas

Booster Gold



A série da HBO Max retrata o personagem Michael Carter, um cidadão do século 25 que usa a tecnologia de seu futuro para se tornar um “héroi” no presente.

Supergirl: Woman of Tomorrow

A versão da heroína na HQ de Tom King será a base para uma produção de ficção científica do universo DC.

Swamp Thing (Monstro do Pântano)

O último anúncio feito por James Gunn foi “Swamp Thing” - ou Monstro do Pântano, em português - que seguirá um estilo de terror na nova fase da DC Studios.

Tags