Batman: conheça linha do tempo do super-herói nos cinemas

Criado pelo desenhista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger, Batman apareceu pela primeira vez na revista Detective Comics #27, publicada pela DC Comics, em maio de 1939. Após ganhar destaque, o personagem ganhou sua própria série regular de quadrinhos em 1940.

Poucos anos depois, Batman teve sua primeira adaptação audiovisual e rendeu diversas releituras nas décadas seguintes. Confira a linha do tempo de Batman no cinema:

1943 - O Batman

A primeira aparição em live-action do vigilante de Gotham City surgiu em 1943 com o seriado "O Batman". Lewis Wilson interpretou o papel do super-herói e Douglas Croft J. deu vida a Robin. A produção contou com 15 capítulos e foi exibida nos cinemas. Na trama, Batman é um agente do governo estadunidense e luta contra os agentes japoneses do Dr. Daka durante a Segunda Guerra Mundial.

1949 - Batman & Robin

Em "Batman & Robin", Robert Lowery interpretou Batman, enquanto Johnny Duncan interpretou Robin. O seriado também teve 15 capítulos e foi exibido nos cinemas. No enredo, a dupla enfrenta Wizard, um vilão encapuzado cuja identidade permanece em segredo durante todos os capítulos.

1989 - Batman

Em 1989, Tim Burton assumiu a direção de "Batman", que posteriormente se tornou uma quadrilogia. Na saga, Michael Keaton deu vida ao protagonista e Jack Nicholson interpretou o vilão Coringa. O filme bateu recordes de bilheteria e ganhou um Oscar.

1992 - Batman Returns

O segundo filme da quadrilogia teve Michelle Pfeiffer no elenco como a Mulher-Gato e Danny DeVito no papel de Pinguim. Apesar do sucesso financeiro, o longa recebeu críticas na época por conta de sua violência e insinuações sexuais.

1995 - Batman Forever

No terceiro filme da saga, Joel Schumacher substituiu Tim Burton como diretor, mas Burton decidiu permanecer como produtor. Já Michael Keaton resolveu não reprisar seu papel como Batman por não ter gostado do roteiro. Assim, Val Kilmer substituiu o ator e Chris O'Donnell foi introduzido como Robin. Além disso, Jim Carrey estrelou como o Charada e Tommy Lee Jones como Duas-Caras.

1997 - Batman & Robin

No quarto filme, um novo ator foi escalado para o papel principal após a saída de Val Kilmer. O novo elenco foi composto por George Clooney como Batman, Arnold Schwarzenegger como Senhor Gelo e Alicia Silverstone como Batgirl. Chris O'Donnell reprisou seu papel como Robin. A produção foi alvo de críticas negativas.

2005 - Batman Begins

O diretor e roteirista Christopher Nolan foi responsável por alguns dos filmes mais aclamados de Batman. Em 2005, foi lançado o primeiro longa da trilogia que tem Christian Bale no papel do protagonista. Cillian Murphy estrelou como O Espantalho.

2008 - Batman: O Cavaleiro das Trevas

Um dos filmes mais lembrados do personagem, "Batman: O Cavaleiro das Trevas" traz o vilão Coringa, interpretado por Heath Ledger, que ganhou um Oscar pela atuação no filme.

2012 - Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge

O último filme da trilogia introduz os personagens Selina Kyle, a Mulher-Gato, interpretada por Anne Hathaway, e o antagonista da história, Bane, interpretado por Tom Hardy.

