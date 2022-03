Batman: saiba onde assistir aos filmes do super-herói da DC nos streamings

O próximo filme do Batman estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 2 de março; enquanto aguarda o lançamento, saiba onde assistir às outras produções do personagem

Nos preparativos para a estreia do filme “Batman” nesta quinta-feira, 3 de março, nos cinemas brasileiros, o Vida&Arte preparou uma lista completa de filmes em que o super-herói aparece e indicou onde assistir a cada um dos títulos.

A maioria está disponível na HBO Max - detentora dos direitos de exibição das produções da DC. Entretanto, “Batman: O Homem-Morcego”, de 1966, que é uma versão de comédia da história do guardião de Gotham, está no Star+.

Veja abaixo todos os filmes em ordem de lançamento que estão nos streamings para você maratonar:

Batman: O Homem-Morcego (1966)

Charada (Frank Gorshin), Pinguim (Burgess Meredith), Coringa (Cesar Romero) e Mulher-Gato (Lee Meriweather) roubam uma invenção e traçam planos para usar em seus próximos objetivos. Neste contexto, Batman (Adam West) e Robin (Burt Ward) terão que enfrentar os vilões. Longa é uma versão de comédia das história em quadrinho de Bob Kane.

Onde: Star+

Batman (1989)

O milionário Bruce Wayne (Michael Keaton) luta contra o crime de Gotham disfarçado como Batman. Apesar de sua identidade causar medo em muitas pessoas da cidade, ele ainda precisará enfrentar Coringa (Jack Nicholson), um louco que controla o submundo do crime. O protagonista enfrentará a situação para proteger a Vicki Vale (Kim Basinger), a mulher que ama.

Onde: HBO Max

Batman: O Retorno (1992)

Pinguim (Danny DeVito), um dos principais adversários do super-herói, se junta ao empresário Max Shreck (Christopher Walken) para vencer Batman. A secretária Selina Kyle (Michelle Pfeiffer), que tem informações confidenciais, descobre os planos e se transforma na Mulher Gato para ajudar na destruição do protagonista.

Onde: HBO Max

Batman Eternamente (1995)

Charada (Jim Carrey) é um criminoso genial que elabora truques e ideias a partir de charadas. Ele se une ao vilão Duas Caras (Tommy Lee Johnson) para descobrir a identidade do Batman (Val Kilmer) e destruir sua reputação. Mas o herói terá ajuda de Chase Meridian (Nicole Kidman), psicóloga especialista em duplas personalidades, e de Robin (Chris O’Donnell).

Onde: HBO Max

Batman e Robin (1997)

Os parceiros precisarão enfrentar os vilões Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger) e a ecoterrorista Hera Venenosa (Uma Thurman) para manter a paz em Gotham City. A dupla conta com uma nova companheira: Batgirl (Alicia Silverstone).

Onde: HBO Max

Batman Begins (2005)

Bruce Wayne (Christian Bale) viaja ao Oriente para receber treinos em artes maciais com um especialista. Mas, quando o herdeiro da fortuna Wayne descobre que o objetivo do lugar em que está treinando é destruir Gotham, ele retorna à sua cidade para livrá-la de criminosos.

Onde: HBO Max

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

O Homem-Morcego mantém a paz em Gotham, mas Coringa (Heath Ledger) surge para instaurar o caos na cidade. Com seu novo adversário, o super-herói precisará lidar com desafios mentais e físicos para salvar o mundo.

Onde: HBO Max

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)

Batman desaparece depois de ser considerado o culpado pela morte de Harvey Dent. Mas ele retorna depois que uma ladra misteriosa e um terrorista começa a aterrorizar Gotham.

Onde: HBO Max

Batman Vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

Depois do confronto entre Super-Homem (Henry Cavill) e o general Zod, houve uma divisão de opiniões. Alguns acreditam que o Superman é uma espécie de deus, enquanto outros defendem que a existência de um ser tão poderoso é perigosa. Bruce Wayne (Ben Affleck) é um dos que pensam da segunda maneira e confronta Super-Homem.

Onde: HBO Max

Esquadrão Suicida (2016)

O filme não tem Batman, mas conta com a presença de dois de seus antagonistas: Coringa (Jared Leto) e Arlequina (Margot Robbie). Na história, um grupo de vilões é contratado por uma agência secreta do governo para combater uma entidade poderosa.

Onde: HBO Max

Liga da Justiça (2017)

Bruce Wayne convoca Diana Prince (Gal Gadot) para combater um inimigo recém-despertado. Juntos, eles recrutam um time de meta-humanos, composto por Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller), para salvar o planeta de um ataque.

Onde: HBO Max

Coringa (2019)

Em “Coringa”, os espectadores conhecem a história por trás da origem do famoso vilão. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) é um comediante fracassado que inicia sua vida criminosa depois de assassinar três homens em um metrô.

Onde: HBO Max

Liga da Justiça de Zack Snyder (2021)

“Liga da Justiça de Zack Snyder” conta a mesma história do filme “Liga da Justiça”, de 2017, mas sob o ponto de vista do diretor Zack Snyder, que se afastou das produções finais do longa-metragem.

Onde: HBO Max



