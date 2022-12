Henry Cavill revela que não interpretará Superman em próximas produções

Henry Cavill, ator de 39 anos que interpreta o “Superman” nas produções cinematográficas da DC, não fará mais o papel do super-herói nos novos filmes da franquia. A informação foi dada pelo artista após uma reunião com James Gunn e Peter Safran.

Com respeito a decisão, o ator afirmou que entende as mudanças de elenco no filme e que “James e Peter têm um universo para construir”. Mostrando gratidão aos quase dez anos no papel de “Superman”, ele também deseja “boa sorte e as maiores felicidades” aos diretores.

Foi no Instagram que Henry deu a notícia aos fãs. "Acabei de me encontrar com James Gunn e Peter Safran e é uma notícia triste para todos. Afinal, não voltarei como Superman. Depois de ser informado pelo estúdio para anunciar meu retorno em outubro, antes da contratação deles, esta notícia não é das mais fáceis, mas é a vida", conta.

“Para aqueles que estiveram ao meu lado ao longo dos anos, podemos chorar um pouco, mas depois devemos lembrar. O Superman ainda está por aí. Tudo o que ele representa ainda existe, e os exemplos que ele nos dá ainda estão lá!”, continua o ator.

Ele finaliza agradecendo aos fãs: “A capa já passou, mas o que o Super-Homem representa nunca passará. Tem sido um passeio divertido com todos vocês, para a frente e para cima”.

Anúncio feito por produtores

O presidente do recém-formado estúdio da DC, James Gunn, também usou das suas redes sociais para fazer o anúncio da decisão que envolve o ator: “Ainda em estágios iniciais, nossa história vai focar em uma parte mais cedo da vida de Superman, então o personagem não vai ser interpretado por Henry Cavill”.

"Mas tivemos uma ótima reunião com Henry e somos grandes fãs e falamos sobre diversas possibilidades excitantes de trabalharmos juntos no futuro", completou o presidente deixando a entender que não houve conflitos com Henry.

O ator começou a atuar com “Superman” em 2013 no filme "O Homem de Aço". Ao longo dos anos, ele interpretou o super-herói inúmeras vezes em produções especiais dos quadrinhos da DC Comics, como em "Liga da Justiça" (2017)”.



Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman's life, so the character will not be played by Henry Cavill. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

