Mulher-Maravilha 3: Filmagens de devem começar em 2023, indica Gal Gadot

Gal Gadot revelou que o roteiro de “Mulher-Maravilha 3” já está sendo escrito. Em entrevista para a revista InStyle, confirmou: “Estamos desenvolvendo o roteiro agora. Provavelmente começaremos (a filmar) em um ano e meio ou mais”.

Essa foi a primeira vez que houve um detalhamento oficial sobre o processo de produção do longa-metragem. Antes, o filme havia sido confirmado pela Warner Bros no fim de 2020.

Outro detalhe que já foi divulgado é que Lynda Carter, que interpretou a personagem na década de 1970, retornará às telas do cinema. Gal Gadot falou sobre o assunto no The Hollywood Reporter.

“Lynda foi minha mentora desde o primeiro momento em que fui escalada para o papel da Mulher-Maravilha. Ela estava sempre lá, conversando comigo, me dando dicas e tudo”, recordou em entrevista ao portal em novembro do ano passado.

“Ela é uma verdadeira campeã do que Patty e eu temos feito, e foi tão bom que conseguimos encontrar a oportunidade certa de trazê-la para o último e agora terceiro filme”, comemora.

As duas primeiras produções com Gal Gadot no papel principal, “Mulher-Maravilha” (2017) e “Mulher-Maravilha 1984” (2020), estão disponíveis na plataforma de streaming HBO Max.



