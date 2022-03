Novo filme do Batman estreia com versão mais sombria do personagem da DC

Uma nova versão de Batman chega aos cinemas nesta quinta-feira, 3, com Robert Pattinson e Zoë Kravitz no elenco

Com Robert Pattinson no papel principal e Matt Reeves na direção, "The Batman" está em cartaz nos cinemas a partir de quinta-feira, 3 de fevereiro. O personagem dos quadrinhos da DC Comics ganhou diversas versões ao longo dos anos, mas o novo filme, ao mesmo tempo que traz elementos já conhecidos do Homem-Morcego, tem a promessa de explorar o que jamais foi abordado nos cinemas anteriormente.

Seguindo a mesma linha do Homem-Aranha do Universo Cinematográfico Marvel, o roteiro dispensa apresentações. Todos já conhecem a história de Bruce Wayne, o menino bilionário que presenciou o assassinato dos pais ainda criança. Com isso, o enredo ganha tempo e parte da versão adulta do herdeiro em seus primeiros anos como vigilante de Gotham City, conhecido como Batman.

Diferente da figura apresentada em outras adaptações, Bruce Wayne de "The Batman" se distancia da imagem de playboy e aparece como um homem mais recluso, quase não visto na sociedade de Gotham, a não ser no traje de Homem-Morcego. Marcado pelo trágico passado, ele é movido pela vingança e mostra um lado mais agressivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com apenas dois anos como vigilante, suas limitações são nítidas, o que permite ao público ver o lado mais humano de um Batman em construção. Acima de tudo, ele segue focado em seus ideais. Até que uma noite sombria de Halloween dá início a uma série de acontecimentos que colocam em risco suas convicções.

Com artimanhas e pistas enigmáticas, Charada (Paul Dano) mira na elite e provoca diversos assassinatos, ao mesmo tempo que revela mentiras e corrupções que existem por trás de pessoas e instituições que antes eram as mais confiáveis da sociedade. Até a reputação da prestigiosa família Wayne é colocada em cheque, trazendo à tona fraquezas e medos por trás do traje do poderoso Batman.

Para desvendar os mistérios de Charada, o vigilante demonstra suas habilidades como detetive, características que ficaram de lado em outras adaptações. Além disso, ele conta com aliados já conhecidos da história original, como Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o mordomo que conhece sua vida dupla, e o comissário James Gordon (Jeffrey Wright).

Ao longo das investigações, seu caminho cruza com Selina Kyle, a Mulher-Gato (Zoë Kravitz). Assim como o vigilante, a moça traça sua própria história em busca de vingança, além de se envolver em um jogo de sedução e em uma parceria complexa com o Batman.

Os relacionamentos construídos por Bruce também são responsáveis por evidenciar e estimular uma compreensão de suas fragilidades. Os atentados arquitetados por Charada trazem à tona traumas e feridas que o vigilante descobre ainda não terem sido cicatrizadas. A trama também debate e provoca no personagem uma busca pelo real sentido de sua existência. Evidenciando seus dois lados, ele se questiona sobre seu papel social, tanto como Batman quanto como Bruce Wayne, dentro do caos de Gotham City.

A construção feita por Matt Reeves, que assina o roteiro ao lado de Peter Craig, apresenta um filme de super-herói que há muito tempo não era visto. O diretor dispensou o conceito de universo conectado entre diferentes personagens, que tanto fez sucesso com as produções da Marvel, e que vinha sendo construído na DC. "The Batman" não tem nenhuma relação com os filmes produzidos anteriormente, o que deu maior liberdade para Reeves contar a história que tinha em mente.

A nova versão do personagem também ganha destaque ao se desvencilhar da imagem do vigilante já conhecida pelo público. O próprio Robert Pattinson afirmou em diversas entrevistas sua opinião pessoal sobre o filme ser completamente diferente de tudo que já foi visto com o personagem. Bruce Wayne envolve o público à medida que narra seus conflitos externos e internos, mostrando quem é o verdadeiro protagonista da história, já que, muitas vezes, nas adaptações anteriores, os vilões conseguiram mais destaque que o próprio vigilante.

A atmosfera produzida pelo diretor de fotografia, Greig Fraser, também merece destaque. Conhecido por seus trabalhos em "Duna" e "Lion: Uma Jornada Para Casa", o australiano trouxe tons sombrios que casam com a melancolia provocada pela trama. A apresentação de uma Gotham City sempre nublada, escura e suja evidenciam o cenário caótico de uma cidade quase sem salvação. Os diferentes planos usados estimulam o ar misterioso provocado pela narrativa e o suspense causa medo e ansiedade pelo que está por vir.

A trilha sonora assinada por Michael Giacchino, compositor ganhador do Oscar e que trabalhou nas atuais franquias de "Homem-Aranha", "Jurassic World" e "Star Wars", chama atenção. Batman ganha uma música tema tão marcante quanto a do próprio Darth Vader, e as cenas de luta recebem destaque com os sons que as transpassam.

Com quase três horas de duração, "The Batman" encontra equilíbrio ao promover uma história conectada em suas reviravoltas e ao mesclar o suspense e ação necessários para instigar o público. À medida que reúne informações e busca solucionar os mistérios que envolvem sua sociedade, Batman descobre os verdadeiros vilões de Gotham City.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Filme "Batgirl" deve ser lançado no fim de 2022 no HBO Max, diz produtor

Batman: saiba onde assistir aos filmes do super-herói da DC nos streamings

Batman: conheça linha do tempo do super-herói nos cinemas

Batman: Zoe Kravitz confirma que Mulher-Gato é bissexual no novo filme

The Batman

Filme disponível nos cinemas brasileiros.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags