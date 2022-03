Bruna Marquezine é confirmada em "Besouro Azul", novo filme da DC

Após fim do contrato com a TV Globo, atriz tem feito teste para produções internacionais

A atriz brasileira Bruna Marquezine estará em uma produção da DC, gigante das histórias de super-heróis. A intérprete foi aprovada pela Warner Bros. nos testes para o filme “Besouro Azul”.

De acordo com o site norte-americano The Wrap, Bruna fará a protagonista feminina, Penny. Conhecida nacionalmente desde o papel de Salete na novela "Mulheres Apaixonadas" (2003), a artista agora dará um passo importante na carreira internacional.

A atriz será o par romântico do ator Xolo Maridueña (de “Cobra Kai”, da Netflix), que interpretará o personagem Jaime Reyes. Ele será o primeiro super-herói latino dos filmes da DC.

A direção do longa-metragem é do porto-riquenho Angel Manuel Soto. A estreia está prevista para agosto de 2023.

Nas histórias em quadrinhos, o Besouro Azul é um alter-ego utilizado por três pessoas diferentes. Entretanto, a produção focará no adolescente Jaime Reyes, um mexicano-americano que se tornou o terceiro personagem a assumir o legado do herói.

O jovem tem fortes ligações com sua família trabalhadora e não possui conexões com super-heróis. Ele está no caminho para casa, depois de sair da escola, quando descobre um inseto azul.

Curioso, leva o animal para seu lar. Durante a noite, o inseto volta à vida e se conecta com Jaime. O protagonista, então, se torna uma pessoa com poderes extraterrestres.



