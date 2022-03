Robert Pattinson brinca com repercussão positiva de "The Batman": "chocado"

“The Batman” já estreou nas salas de cinema do mundo e é uma das grandes expectativas da indústria cinematográfica depois de dois anos de impactos negativos por causa da pandemia do coronavírus. E a repercussão entre o público é positiva: no site Rotten Tomatoes, o filme teve aprovação de 85% entre os críticos e de 92% entre os espectadores.

“Eu fui menos ridicularizado do que eu costumo ser. Fiquei um pouco chocado. ‘Apenas 70% de críticas negativas? A+”, brincou Robert Pattinson, entre risos, em entrevista ao jornal Los Angeles Times.

O ator, que, após o sucesso de “Crepúsculo”, participou de vários longas-metragens independentes, diz que ele nunca havia se imaginado como Batman. “Mesmo há cinco anos, eu era a última pessoa que eu pensaria que seria escalada como Batman. Eu normalmente nunca estou em consideração para papéis de super-heróis. Normalmente [nesses papéis] você é um total desconhecido ou alguém que, eu não sei, parece mais óbvio”, pondera.

Mas o artista indica que ficou fixado no trabalho e insistiu com seu agente para que conseguisse. “Eu amava tanto o trabalho de Matt Reeves nos filmes de ‘Planeta dos Macacos’, e muito do trabalho de Matt. E eu estava pensando: ‘se você conseguiu essa performance de um macaco…’ [risos]. Então eu conheci Matt, e ele tinha uma visão tão interessante do personagem, e parecia muito diferente e meio perigoso. Parecia uma grande montanha para escalar”, explicou.

De acordo com ele, cada papel que recebe é uma aposta. Entretanto, há uma grande diferença quando se trata de um filme que é esperado pelo público. “É uma coisa totalmente diferente quando ninguém se importa ou sabe o que você está fazendo e você precisa despertar interesse. Quando as pessoas estão esperando algo, definitivamente há alguma apreensão. Parece que você está entrando no ringue. Você está entrando no Coliseu”, opina.

Sobre as gravações, Robert Pattinson recorda o período em que foi diagnosticado com coronavírus e precisou adiar o cronograma de atividades. “Havia tanto caos acontecendo na vida real todos os dias assim que você saía daquele estúdio e olhava para o seu telefone. Você tinha que realmente silenciar muitas dessas coisas para se concentrar no que estava fazendo em primeiro lugar”, diz.

Para ele, esse processo era semelhante aos sentimentos de próprio personagem, que, quando coloca a roupa de Batman, tem que se afastar de Bruce Wayne por alguns instantes. “Da mesma forma que Bruce veste o traje, você entra nesse tipo de estado estranhamente simplista, onde você realmente se concentra em uma coisa. Você está apenas pensando: ‘Se ainda houver um mundo depois que terminarmos este filme, ainda haverá fãs do Batman nele, então é melhor você não estragar isso’”.



