Army Help The Planet: conheça a ONG formada por fãs de k-pop

Formada por fãs de k-pop, Army Help The Planet atua nos ambientes presenciais e virtuais para promover causas como a proteção do meio ambiente e o bem-estar social

Na segunda metade de 2019, um grupo de fãs brasileiros da banda coreana BTS fundou uma ONG dedicada ao ativismo social e político, ao mesmo tempo que apoiavam os Bangtan Sonyeondan: nascia a Army Help The Planet.

“Army” é como são chamados os fãs mais apaixonados pelo BTS. De acordo com o site oficial, a AHTP é, no Brasil, “a maior fanbase dedicada ao desenvolvimento de projetos de cunho social e ambiental.” A ONG atua em pequenos grupos espalhados pelo Brasil e conta com diversos voluntários que aplicam seus conhecimentos no trabalho sem fins lucrativos ao redor do país.

O projeto realiza campanhas de arrecadação e de conscientização sobre assuntos relevantes à situação atual do Brasil. Conheça mais sobre as atuações da Army Help the Planet, e como essa ONG vem deixando sua marca na internet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Tira O Título Army": Fãs do BTS incentivam jovens a tirarem título de eleitor

BTS retorna ao Brasil em 2023, afirma publicitário

k-poppers, os fãs mais famosos da web: da idolatria do k-pop ao ativismo

Army Help The Planet: campanhas ambientais no Brasil

Das seis campanhas de arrecadação da AHTP registradas no site oficial, três são dedicadas à preservação do meio ambiente brasileiro. Entre setembro de 2019 e abril de 2021, cerca de 2.500 "armys" se uniram para angariar mais de R$ 65 mil em prol das florestas e dos povos indígenas do Brasil.

A partir das campanhas, 400 árvores foram plantadas na Amazônia, novos brigadistas foram contratados e treinados para lutar contra os incêndios no Pantanal, e diversas ações de mobilização social e política a favor dos direitos dos indígenas foram apoiadas.

Army Help The Planet: Título de eleitor

O voto jovem será decisivo nas próximas eleições. A campanha mais recente da AHTP é chamada de “Tira o Título Army”, uma iniciativa digital de conscientização da população mais jovem sobre a data limite para tirar o título de eleitor em 2022 e poder votar nas eleições presidenciais.

Com frentes nas maiores cidades do Brasil, a campanha explica como tirar o título, incentiva que os jovens estudem e adquiram consciência política sobre a situação do Brasil, e acompanhem notícias e atualizações sobre as eleições de outubro.

No site oficial da AHTP, a página dedicada à campanha mostra um poema de Berthold Brecht sobre “analfabetismo político”, as datas limites para tirar o título e estar regularizado para votar, e diversos links que explicam desde sobre “o que é democracia”, até as principais dúvidas sobre o título de eleitor.

Representantes do BTS

A AHTP angaria fundos de caridade, produz podcasts, postagens de blogs e até sobe hashtags no Twitter para o topo dos Trending Topics. De acordo com as informações oficiais da ONG, até o momento mais de R$ 200 mil foram arrecadados em nome do BTS por seus fãs. Aqui no Brasil, mesmo tão longe da Coreia, a mensagem trazida pelo septeto mais famoso do mundo já deixa seu impacto duradouro.



Últimas notícias sobre K-pop

Tags